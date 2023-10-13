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На следующей неделе украинские летчики начнут тренировки на истребителях F-16 в Аризоне
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  • Опубликована сегодня в 22:13

На следующей неделе украинские летчики начнут тренировки на истребителях F-16 в Аризоне

Украинские летчики начнут подготовку к полетам на истребителях F-16 на американской военной авиабазе в Аризоне в ближайшей неделе.

По информации газеты, украинские летчики успешно прошли первичное тестирование на владение английским языком и направляются на авиабазу в Аризоне. Там они будут обучаться в составе 162-го авиационного полка, главного учебного центра для пилотов F-16 ВВС США, сообщает ТАСС.

В начале обучения пилоты будут осваивать основы управления истребителем F-16 в классе и на симуляторах перед переходом к реальным полетам. Однако, как сообщил источник Politico, обучение может быть ускорено из-за нарастающей необходимости вернуть летчиков на передовую.

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