На следующей неделе украинские летчики начнут тренировки на истребителях F-16 в Аризоне

Украинские летчики начнут подготовку к полетам на истребителях F-16 на американской военной авиабазе в Аризоне в ближайшей неделе.

По информации газеты, украинские летчики успешно прошли первичное тестирование на владение английским языком и направляются на авиабазу в Аризоне. Там они будут обучаться в составе 162-го авиационного полка, главного учебного центра для пилотов F-16 ВВС США, сообщает ТАСС.

В начале обучения пилоты будут осваивать основы управления истребителем F-16 в классе и на симуляторах перед переходом к реальным полетам. Однако, как сообщил источник Politico, обучение может быть ускорено из-за нарастающей необходимости вернуть летчиков на передовую.