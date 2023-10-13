Lufthansa и Eurowings временно приостановили воздушное сообщение с Ливаном до 16 октября

Немецкая авиакомпания Lufthansa и её дочерняя компания Eurowings временно прекратили регулярные авиаперелеты в Ливан до 16 октября из-за ухудшения ситуации в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщает Russia Today.

"В свете текущей обстановки на Ближнем Востоке Lufthansa и Eurowings временно остановят рейсы в Бейрут до 16 октября включительно", — говорится в официальном заявлении.