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Lufthansa и Eurowings временно приостановили воздушное сообщение с Ливаном до 16 октября
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  • Опубликована сегодня в 21:18

Lufthansa и Eurowings временно приостановили воздушное сообщение с Ливаном до 16 октября

Немецкая авиакомпания Lufthansa и её дочерняя компания Eurowings временно прекратили регулярные авиаперелеты в Ливан до 16 октября из-за ухудшения ситуации в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщает Russia Today.

"В свете текущей обстановки на Ближнем Востоке Lufthansa и Eurowings временно остановят рейсы в Бейрут до 16 октября включительно", — говорится в официальном заявлении.

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