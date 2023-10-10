Red Wings и "Азимут" Продолжают Выполнять Рейсы в Израиль в Соответствии с Рекомендациями Росавиации

Министерство иностранных дел России (МИД) сообщило в своем Telegram-канале о двух российских авиакомпаниях, которые продолжают выполнять прямые рейсы в Израиль. Red Wings и "Азимут" осуществляют перелеты из Тель-Авива в российские города Сочи, Махачкалу и Минводы, при соблюдении рекомендаций Росавиации.
Кроме того, российским авиакомпаниям были даны указания оказывать всю необходимую поддержку и предоставлять услуги для пассажиров, задержанных из-за ситуации в Израиле. Также пассажирам предоставляется возможность обмена и возврата билетов без наложения штрафов.
Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль. Эти ограничения будут действовать с 3:00 часов 8 октября и будут сняты по особым распоряжениям.
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