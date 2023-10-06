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Шойгу проверил выполнение госзаказа на заводе, который занимается производством Су-34
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  • Опубликована сегодня в 14:17

Шойгу проверил выполнение госзаказа на заводе, который занимается производством Су-34

Министр обороны России Сергей Шойгу осуществил проверку выполнения государственного оборонного заказа на авиазаводе в Новосибирске, который специализируется на производстве и модернизации истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Эту информацию распространило ведомство 6 октября. По словам представителей министерства, директор авиазавода Александр Панасенко доложил министру, что предприятие способно выпускать не только серийные изделия, но и проводить капитальный ремонт авиационной техники, сообщает justwoman.club

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