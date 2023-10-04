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  • Опубликована сегодня в 15:51

Самолет врезался в жилой дом в США

Два человека погибли, а один человек получил травмы в результате трагического инцидента, когда небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в штате Орегон, США.


В момент аварии внутри здания находилось несколько человек, но всем им удалось эвакуироваться, не получив никаких травм. К сожалению, пассажирам самолета повезло меньше.


Один из находившихся в самолете людей был объявлен мертвым на месте происшествия. Пожарные спасли из самолета еще одного человека, и они были доставлены в больницу с серьезными травмами, как заявили в службе спасения.


Впоследствии был обнаружен третий пассажир самолета, и он также погиб в результате трагического происшествия.

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