Самолет врезался в жилой дом в США

Два человека погибли, а один человек получил травмы в результате трагического инцидента, когда небольшой самолет врезался в крышу жилого дома в штате Орегон, США.



В момент аварии внутри здания находилось несколько человек, но всем им удалось эвакуироваться, не получив никаких травм. К сожалению, пассажирам самолета повезло меньше.



Один из находившихся в самолете людей был объявлен мертвым на месте происшествия. Пожарные спасли из самолета еще одного человека, и они были доставлены в больницу с серьезными травмами, как заявили в службе спасения.



Впоследствии был обнаружен третий пассажир самолета, и он также погиб в результате трагического происшествия.