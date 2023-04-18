Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить мирный план председателю КНР Си Цзиньпину, который может стать основой для переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце.
По информации агентства, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну разработать эту идею вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
Стороны намерены создать структуру, которая может послужить основой для будущих переговоров между Россией и Украиной. В случае оптимистического сценария, переговоры между сторонами военного конфликта могут состояться уже в этом летом, утверждают источники Bloomberg.
Представитель канцелярии Макрона подтвердил планы Бонна на проведение встречи с Ван И, однако не раскрыл подробностей.
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