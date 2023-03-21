В ходе неформальных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась китайская инициатива по разрешению ситуации на Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, мирная инициатива КНР вызывает уважение у Москвы и одновременно с этим нервирует Запад.
Кроме того Ушаков отметил, что неформальные переговоры лидеров государств в понедельник были очень обстоятельными и продолжительными: "Беседа была полезна для обеих сторон", подчеркнул помощник президента.
Известно, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и приверженцем принципов мирного урегулирования международных конфликтов. Китай выступает за мирное решение конфликта на Украине на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на основе принципов международного права.
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