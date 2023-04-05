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  • Опубликована сегодня в 15:29

Информация о неопознанном объекте над Сосновым Бором опровергнута властями ЛО

Вице-губернатор региона по безопаснсоти Михаил Ильин сообщил, что поступившая новость о неопознанном объекте на территории Соснового Бора в Ленинградской области "не соответствует действительности".

Напомним, что ранее средства ПВО якобы засекли воздушный шар небольших размеров в районе города.

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