На закупку медикаментов для льготного лекарственного обеспечения петербуржцев из городского и федерального бюджетов выделено 22,1 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил первого заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Саран.

"Заключены государственные контракты на поставку льготных лекарственных препаратов на сумму более чем 14,3 млрд рублей - план по закупке уже выполнен на 64,7 %"

Отмечается, что в 2023 году число петербуржцев, которые имеют право на получение льготных лекарств, выросло с 500 тыс. до 652 тыс. человек.