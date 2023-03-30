Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 77,0863
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.03.2023 : 83,7639
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:27

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

На закупку медикаментов для льготного лекарственного обеспечения петербуржцев из городского и федерального бюджетов выделено 22,1 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил первого заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Саран.

"Заключены государственные контракты на поставку льготных лекарственных препаратов на сумму более чем 14,3 млрд рублей - план по закупке уже выполнен на 64,7 %"

Отмечается, что в 2023 году число петербуржцев, которые имеют право на получение льготных лекарств, выросло с 500 тыс. до 652 тыс. человек.

Мир

Лавров посетит Турцию 6-7 апреля

Политик встретится со своим турецким коллегой и обсудит с ним двусторонние вопросы

Читать полностью

На сайте президента Украины появилась петиция о размещении ядерного оружия

Документ подписали уже 140 человек

Читать полностью

Общество

В «Росэлектронике» создали стелс-материалы, поглощающие до 95% электромагнитного излучения

Опытные образцы уже прошли испытания

Читать полностью

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

В исследовании помогли аэростаты

Читать полностью

Новости