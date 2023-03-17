"Спасите Питер от Беглова": петербуржцы готовятся поставить низкие оценки губернатору на "Госуслуга"

Жителей Санкт-Петербурга порадовал внесенный в Госдуму законопроект, который позволит россиянам оценивать работу депутатов, мэров и губернаторов на портале "Госуслуг". Многие петербуржцы готовятся поставить низкие оценки нынешнему главе города Александру Беглову.

В комментариях горожане отмечают, что с нетерпением ожидают запуска на "Госуслугах" системы оценки работы губернатора. Некоторые уже поторопились выставить Беглову оценку. Так, ему ставили "минус 10 из 10" или даже "минус 100 по всем пунктам".

Среди комментаторов нашлись и те, кто считает, что оценку работе Александра Беглова должна дать прокуратура. Некоторые и вовсе попросили "спасти Питер" от нынешнего губернатора.

Невысокая поддержка среди горожан связана с многочисленными управленческими провалами Смольного. Речь, в том числе, о неудачных транспортной и мусорной реформах, а также о провале зимней уборочной кампании.