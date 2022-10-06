Школьное питание Петербурга все сильнее напоминает чрезвычайную ситуацию

Новым управляющим Учебно-методического центра, который занимается в том числе и подготовкой школьных поваров в Петербурге, может стать Марина Кроткова. Ранее она занимала пост главы Учебно-методическим центром по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области. Там готовили будущих сотрудников МЧС.

Поиски продолжались с апреля. В тот момент новая глава УСП Северной столицы Алена Мироненко начинала собирать свою команду. Руководителем УМЦ была Ольга Гапонова, которая позже стала заместителем Мироненко. Некоторое время это место занимала не связанная с соцпитом чиновница из Ленобласти Виктория Александрова. Марина Кроткова также является выходцем из администрации Ленинградской области и не имеет отношения к сфере.

Непрофессиональные кадры могут напрямую влиять на качество соцпита. Так ранее стало известно, что в УСП недавно разработали меню для тендера. Позже оказалось, что оно нарушает нормы СанПиН.

Примечательно, что новая глава УСП не имеет к питанию никакого отношения. Ранее ее место занимал Алексей Барабанщиков. До назначения он работал над системой соцпита в Москве. В Петербурге чиновник хотел бороться с коррупцией, но в Смольном инициативу не поддержали. Барабанщикова арестовали и уволили.