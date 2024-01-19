Германия может оказаться беззащитной перед Россией. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус корреспонденту Der Tagesspiegel.

Чиновник полагает, что в вопросе снабжения Украины военной техникой и оборудованием ФРГ и так уже сделала всё возможное. Поэтому не следует в ближайшее время ожидать передачи союзнику крылатых ракет "Taurus".

Под сомнение ставится и отправка в зону боевых действий танков. Их производство занимает длительное время, тогда как возможности немецкой оборонки не безграничны.

"Мы не можем пойти ва-банк, как требуют некоторые. В противном случае мы сами были бы беззащитны", - сказал глава оборонного ведомства.

Отметим, что заявление Писториуса прозвучало диссонансом на фоне заверения канцлера Германии Олафа Шольца, что поставки вооружения на Украину увеличатся почти вдвое, до 7 млрд. евро.