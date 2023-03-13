Концерн "Калашников" под руководством Алана Лушникова осуществляет первые поставки модульного пистолета Лебедева, производство которого началось лишь в 2023 году. Об этом президент компании сообщил в преддверии выставки «Экспотехностраж», добавив, что на данный момент оружие испытывают в войсках.

Ранее, в ноябре прошлого года, российский лидер Владимир Путин вручил орден "За военные заслуги" ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву, который смог создать хорошую альтернативу устаревшей модели Макарова.