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  • Опубликована сегодня в 18:22

Лушников: начались поставки пистолета Лебедева

Концерн "Калашников" под руководством Алана Лушникова осуществляет первые поставки модульного пистолета Лебедева, производство которого началось лишь в 2023 году. Об этом президент компании сообщил в преддверии выставки «Экспотехностраж», добавив, что на данный момент оружие испытывают в войсках.

Ранее, в ноябре прошлого года, российский лидер Владимир Путин вручил орден "За военные заслуги" ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву, который смог создать хорошую альтернативу устаревшей модели Макарова.

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