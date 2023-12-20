ETNT: нутрициологи рекомендовали желающим похудеть включить в рацион фисташки

Нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос признали фисташки идеальным продуктом для тех, кто стремится похудеть, указывая на их высокое содержание клетчатки. Этот вывод приводит издание ETNT.
Согласно нутрициологам, клетчатка способствует поддержанию здорового веса и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, высокого холестерина и определенных видов рака. В рационе можно включить продукты, богатые клетчаткой, такие как темная фасоль, тыква, семена чиа, гранат, яблоки, сушеный инжир, однако нутрициологи выделяют фисташки как оптимальный выбор. "Когда человек хочет похудеть, ему нужно употреблять клетчатку и белок", — подчеркивают Лакатос и Лакатос-Шеймс. "Фисташки обладают и белком, и клетчаткой". В одной чашке фисташек (120 граммов) содержится 25 граммов белка, 13 граммов клетчатки и всего 159 калорий.
Эксперты утверждают, что сочетание клетчатки и белка способствует стабилизации уровня сахара в крови, что имеет значение в борьбе с лишним весом. Фисташки, по их мнению, предотвращают резкие изменения энергии, за которыми следуют периоды пониженной активности. Такие резкие колебания уровня сахара в крови могут вызывать сбои в работе гормональной системы, включая выделение кортизола, стимулирующего накопление жира в области живота. Кроме того, нутрициологи отмечают, что фисташки обогащены антиоксидантами, которые борются с воспалением, замедляющим процесс потери веса.
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