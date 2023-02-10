Украинские спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации об участниках спецоперации. Об этом сообщает ФСБ.
"Злоумышленники используют массовую интернет-рассылку с e-mail, которые похожи на адреса официальных государственных ведомств. Первые факты были зафиксированы в августе 2022 года", — говорится в сообщении российских силовиков.
Отмечается, что в фальшивых письмах, которые поступали в росийские госучреждения, содержалось требование предоставить данные об участниках спецоперации, мобилизованных и о тех, кто въехал в Россию с территории Украины.
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