Украинские спецслужбы используют популярные российские почтовые сервисы для сбора информации об участниках спецоперации. Об этом сообщает ФСБ.

"Злоумышленники используют массовую интернет-рассылку с e-mail, которые похожи на адреса официальных государственных ведомств. Первые факты были зафиксированы в августе 2022 года", — говорится в сообщении российских силовиков.

Отмечается, что в фальшивых письмах, которые поступали в росийские госучреждения, содержалось требование предоставить данные об участниках спецоперации, мобилизованных и о тех, кто въехал в Россию с территории Украины.