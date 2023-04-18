Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала и предложила поправки об административной ответственности за игнорирование предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах.
Глава подразделения Василий Пискарёв сообщил о новых денежных штрафах, предназначенных для иноагентов:
- Граждане РФ - до 50 тыс. рублей;
- Должностные лица - до 100 тыс. рублей;
- Юридических лица - до 300 тыс. рублей.
Работа по вычислению иноагентов активно продолжается. Так, на днях Министерство юстиции России включило комика и музыканта Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов от 14 апреля текущего года.
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