Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала и предложила поправки об административной ответственности за игнорирование предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Глава подразделения Василий Пискарёв сообщил о новых денежных штрафах, предназначенных для иноагентов:

Граждане РФ - до 50 тыс. рублей;

рублей; Должностные лица - до 100 тыс. рублей;

рублей; Юридических лица - до 300 тыс. рублей.

Работа по вычислению иноагентов активно продолжается. Так, на днях Министерство юстиции России включило комика и музыканта Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов от 14 апреля текущего года.