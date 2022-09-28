Руководитель "КСП Красносельского района" мог действовать в интересах частных пищекомбинатов

В Петербурге Арбитражный суд прекратил судебное разбирательство между государственным "Комбинатом социального питания Красносельского района" (КСП) и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

С 2021 года все госконтракты на поставку соцпита в горбольницу №40 Курортного района Северной столицы получает частный пищекомбинату "Артис-Детское питание". В марте 2022 года государственный "КСП Красносельского района" подал заявку на участие в гостендере больницы №40, но комиссия отклонила ее. Жалоба в ФАС оказалась безрезультатной, тогда "КСП Красносельского района" обратился в арбитраж.

В августе госкомбинат неожиданно отозвал иск и суд прекратил дело. Причем это случилось после того, как новым гендиректором "КСП Красносельского района" стала Елена Мищенко, владевшая до этого рестораном "ТерраКот", расположенного прямо в здании Московской райадминистрации.

Любопытно, что договор аренды для Мищенко оформляла Наталья Петрова, ныне заместитель главы Управления соцпитом (УСП), а в 2009 году начальник Управления имущества Московского района.

Дочь экс-главы УСП Екатерина Чернышова — хозяйка частной "Фирмы Флоридан". На этом производстве длительное время проработала родственница Александра Захватова, старого друга и спецпредставителя губернатора Александра Беглова.

В таких обстоятельствах нельзя исключать того, что новое руководство "КСП Красносельского района" могло действовать в интересах "Артис-Детское питание".