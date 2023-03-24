В России продолжают строить финансовые пирамиды

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в России в 2022 году превысил 100 млрд рублей. Новая финансовая пирамида появляется в России в среднем раз в четыре часа, каждую минуту мошенники крадут у россиян 200 тысяч рублей. Об этом сообщил Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.

Финансовые пирамиды представляют собой вид финансовых мошенничеств, при которых организаторы привлекают денежные вклады от людей, обещая им высокую доходность, но на самом деле используя деньги новых участников для выплаты процентов старшим вкладчикам. Пирамиды обычно не имеют реальной бизнес-деятельности и функционируют на основе обмана.

Кроме того, финансовые пирамиды могут негативно сказаться на экономике страны в целом, так как они снижают доверие людей к финансовым институтам и создают неблагоприятную обстановку для инвестирования в реальный сектор экономики.