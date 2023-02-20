Украинские боевики активно применяют тактику ведения беспокоящего огня на Купянском и Краснолиманском направлениях, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На Купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на Краснолиманском направлении, в районах Стельмаховки и Макеевки, передает РИА "Новости".
Противник использует пикапы с установленными на них западными образцами вооружений, добавил Марочко.
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