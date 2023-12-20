На картине Рембрандта "Ночной дозор" ученые обнаружили ранее неизвестный свинцовый раствор

В результате использования рентгеновской аппаратуры при исследовании знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор", ученые из Нидерландов и Германии обнаружили ранее неизвестный свинцовый раствор.

Полотно было создано в 1642 году, и анализ нижних слоев краски выявил высокое содержание свинца под грунтом из кварцевой глины. Ученые также выявили, что раствор был нанесен крупными мазками, с сохранением отпечатка сита в одном из мест, где использовалась ткань. Это открытие представляет собой уникальный состав, ранее не обнаруженный у Рембрандта и его современников, сообщает Общественная Служба Новостей.