Специалисты Художественного музея японской префектуры Аити обнаружили, что под картиной Пабло Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника - изображена фигура человека с низко опущенной головой.

Такой результат искусствоведы получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины. На полученных изображениях видно, что голова женщины, изображенной на "Женщине в шали", повторяет очертания фигуры, изображенной на эскизе.

Полотно планируют выставить 21 марта в Художественном музее префектуры Аити.