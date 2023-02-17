Специалисты Художественного музея японской префектуры Аити обнаружили, что под картиной Пабло Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника - изображена фигура человека с низко опущенной головой.
Такой результат искусствоведы получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины. На полученных изображениях видно, что голова женщины, изображенной на "Женщине в шали", повторяет очертания фигуры, изображенной на эскизе.
Полотно планируют выставить 21 марта в Художественном музее префектуры Аити.
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