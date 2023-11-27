Физик Фёдоров: каким образом Россия может воспользоваться квантовым компьютером?

В 2019 году правительство разработало Дорожные карты в области квантовых технологий, что говорит о повышенном внимании к этой области и стремлении объединить исследования в единую программу.
Алексей Федоров поделился, что летом презентовали президенту достижения по Дорожным картам, включая 16-кубитный квантовый компьютер, созданный при поддержке госкорпорации "Росатом". Этот компьютер является наиболее мощным в стране и способен решать первые практические задачи.
Помимо 16-кубитного квантового компьютера на ионной технологии, в России также есть 16-кубитный компьютер на нейтральных атомах, 8-кубитный на сверхпроводниках и 4-кубитный на фотонах, — подчеркнул Фёдоров.
Физик считает, что квантовые технологии обладают значительным практическим потенциалом, включая решение задач обработки, передачи и защиты информации. Это крайне важно для развития цифровой экономики и общества в России, сообщает АмурПолит.Ру.
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