Государственная дума в первом чтении утвердила законопроект, направленный на ограничение использования телефонов в школах

Об этом свидетельствует документ, опубликованный 16 ноября на официальном сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно принятому законопроекту, учащимся запрещается использовать средства связи во время учебных занятий, если это не предусмотрено образовательной программой. Исключение составляют случаи, установленные учебным планом, а также ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью обучающихся или сотрудников образовательного учреждения, сообщает Регнум.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятие данного законопроекта способствует повышению дисциплины и роли педагогов в процессе обучения, а также содействует более активному общению в классе. Он подчеркнул, что современные дети часто сталкиваются с зависимостью от мобильных телефонов, что влияет на их способность общаться со сверстниками.
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