Эксперты назвали самый ремонтнопригодный смартфон в мире

Эксперты лаборатории iFixit признали Fairphone 5 лучшим в мире смартфоном с точки зрения ремонтопригодности. Устройство получило максимальные 10 баллов в тестировании, подтвердив заявления производителя о выдающейся возможности пользователя заменять поврежденные компоненты.
Основными особенностями Fairphone 5 являются удобная конструкция, легкость снятия задней крышки и быстрозаменяемый аккумулятор. Даже замена сложных компонентов, таких как разъем USB-C и камеры, оценена как простая благодаря инновационному подходу производителя. Также выделено преимущество наличия запчастей в свободной продаже. Все это подтверждает статус Fairphone 5 как самого ремонтопригодного смартфона на рынке, обещая пользователям удобство и долгий срок эксплуатации устройства, сообщает Газета.Ру.
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