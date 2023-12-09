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Мошенники активно крадут банковские вклады через уязвимости приложений на смартфонах
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  • Опубликована сегодня в 22:22

Мошенники активно крадут банковские вклады через уязвимости приложений на смартфонах

Мошенники активно крадут банковские вклады через уязвимости приложений на смартфонах, заявил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Даже крупные банки, инвестирующие в защиту мобильных приложений, не всегда обеспечивают полную безопасность.

Эксперт отмечает, что пользователи смартфонов с Android чаще подвергаются вирусным атакам, включая программы-кейлоггеры, способные перехватывать пароли. "Трояны" могут управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователя.

Кроме того, мошенники используют звонки и смс под видом официальных уведомлений, чтобы получить логин-пароль или коды доступа. Фейковые банковские приложения также стали распространенным методом. Чтобы избежать угроз, Мясоедов рекомендует внимательно следовать рекомендациям банков и использовать антивирусное программное обеспечение, сообщает Прайм.

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