Мошенники активно крадут банковские вклады через уязвимости приложений на смартфонах, заявил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Даже крупные банки, инвестирующие в защиту мобильных приложений, не всегда обеспечивают полную безопасность.

Эксперт отмечает, что пользователи смартфонов с Android чаще подвергаются вирусным атакам, включая программы-кейлоггеры, способные перехватывать пароли. "Трояны" могут управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователя.

Кроме того, мошенники используют звонки и смс под видом официальных уведомлений, чтобы получить логин-пароль или коды доступа. Фейковые банковские приложения также стали распространенным методом. Чтобы избежать угроз, Мясоедов рекомендует внимательно следовать рекомендациям банков и использовать антивирусное программное обеспечение, сообщает Прайм.