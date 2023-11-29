Эксперт Руснак предупреждает, что зарядка телефона до 100% может нанести вред аккумулятору

Эксперт Александр Руснак предупреждает, что зарядка телефона до 100% может нанести вред аккумулятору. Рекомендуется прерывать зарядку на уровне 80-90% для увеличения срока службы батареи.

Он также подчеркнул важность избегания разряда до 0% и старта зарядки при уровне 10-20%. Руснак советует использовать оригинальные зарядные устройства и предупреждает, что несертифицированные зарядки могут вызвать износ аккумулятора и короткое замыкание.

Эксперт опроверг миф о положительном влиянии отключения Bluetooth, Wi-Fi и GPS на сохранение заряда. Также Александр развеял миф о вреде быстрых зарядных устройств для аккумулятора. Руснак предложил решение для слишком быстрого разряда — проверить фоновые приложения, уменьшить яркость экрана или использовать специальные режимы настройки, сообщает Аргументы И Факты.