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Эксперт Руснак предупреждает, что зарядка телефона до 100% может нанести вред аккумулятору
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  • Опубликована сегодня в 17:44

Эксперт Руснак предупреждает, что зарядка телефона до 100% может нанести вред аккумулятору

Эксперт Александр Руснак предупреждает, что зарядка телефона до 100% может нанести вред аккумулятору. Рекомендуется прерывать зарядку на уровне 80-90% для увеличения срока службы батареи.

Он также подчеркнул важность избегания разряда до 0% и старта зарядки при уровне 10-20%. Руснак советует использовать оригинальные зарядные устройства и предупреждает, что несертифицированные зарядки могут вызвать износ аккумулятора и короткое замыкание.

Эксперт опроверг миф о положительном влиянии отключения Bluetooth, Wi-Fi и GPS на сохранение заряда. Также Александр развеял миф о вреде быстрых зарядных устройств для аккумулятора. Руснак предложил решение для слишком быстрого разряда — проверить фоновые приложения, уменьшить яркость экрана или использовать специальные режимы настройки, сообщает Аргументы И Факты.

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