Стал известен дизайн новой модели Samsung

PhoneArena сообщает о разочаровывающей особенности экрана флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra, подтвержденной информацией от инсайдера с никнеймом SuperRoader из X (Twitter). Вопреки предварительным слухам о плоском экране, края устройства все же будут скругленными.

SuperRoader уточнил, что края экрана Galaxy S24 Ultra будут изогнутыми на 0,3-0,4 мм. Толщина верхней и нижней рамок останется одинаковой, и их размер уменьшится вдвое по сравнению с предыдущей моделью S23 Ultra. Однако левая и правая рамки сохранят размеры, характерные для S23 Ultra.

PhoneArena отмечает, что, хотя небольшой изгиб экрана может оказаться невидимым для глаза, его можно будет почувствовать при касании. Тем не менее, базовые модели Galaxy S24 и S24 Plus, по последним данным, будут оборудованы плоскими экранами.

Кроме информации об экране, утверждается, что Galaxy S24 Ultra получит новый процессор Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy с индивидуальными тактовыми частотами некоторых ядер. Другие изменения включают уменьшение оптической силы перископической камеры с 10-кратным до 5-кратного увеличения и увеличение максимальной яркости дисплея до 2500 нит, что является рекордным значением, сообщает Газета.Ру.

По последним слухам, Galaxy Unpacked, на котором Samsung представит новые смартфоны, намечено на 17 января 2024 года.