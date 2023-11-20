Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде

Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок — использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.

Для предотвращения повреждений от хрупкости экрана в мороз специалисты рекомендуют применять специальные термочехлы или использовать разнообразные тканевые, вязаные, замшевые или синтетические чехлы, которые способны удерживать тепло.

Также отмечается, что электронные устройства функционируют более эффективно при температуре выше нуля, поэтому не рекомендуется долго держать телефон на морозе, чтобы избежать выключения и быстрого разряда. Советуется также избегать оставления гаджетов в автомобиле в холодный период года.

После возвращения в теплое помещение рекомендуется устроить устройству постепенный нагрев, избегая размещения на батарее, чтобы избежать образования конденсата внутри устройства.