Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде

Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок — использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.
Для предотвращения повреждений от хрупкости экрана в мороз специалисты рекомендуют применять специальные термочехлы или использовать разнообразные тканевые, вязаные, замшевые или синтетические чехлы, которые способны удерживать тепло.
Также отмечается, что электронные устройства функционируют более эффективно при температуре выше нуля, поэтому не рекомендуется долго держать телефон на морозе, чтобы избежать выключения и быстрого разряда. Советуется также избегать оставления гаджетов в автомобиле в холодный период года.
После возвращения в теплое помещение рекомендуется устроить устройству постепенный нагрев, избегая размещения на батарее, чтобы избежать образования конденсата внутри устройства.
Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года
Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.
NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена
Такого низкого уровня у рейтинга Байдена не было несколько лет. Причиной СМИ называют сложившуюся мировую ситуацию.
Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга
Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.
Эндокринолог Лебедева: самые вредные крупы
Эндокринолог Диляра Лебедева раскрыла информацию о том, что не все крупы являются однозначно полезными для организма человека, вопреки общему мнению о кашах как здоровой пище.