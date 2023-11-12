Американские ученые выяснили, что домашние питомцы на самом деле не делают людей счастливее

Ученые из Мичиганского государственного университета провели исследование, результаты которого оказались неожиданными. Исследование было основано на опросах владельцев животных в период вынужденной изоляции во время пандемии COVID-19. Несмотря на то, что владельцы домашних животных утверждали, что их питомцы положительно влияют на их жизнь, ученые не обнаружили никакой явной связи. Напротив, люди отмечали, что питомцы могут мешать работе или дистанционному обучению, а также вызывать беспокойство по их поводу, сообщает Южный Федеральный.
Сравнив данные владельцев домашних животных с мнением людей без питомцев, ученые не выявили значительных различий. Также не была обнаружена связь между наличием домашних животных, их видом или частотой взаимодействия с ними и общим чувством счастья.
Авторы исследования отметили, что, вероятно, владельцы домашних животных переоценили влияние своих питомцев на свое благополучие, связывая его с ними в большей степени, чем это подтверждает научный анализ.
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