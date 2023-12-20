Депутаты на иномарках лишатся бесплатного бензина

С 1 января депутаты, ранее пользующиеся "нерекомендованными" иностранными автомобилями, могут лишиться права на получение бесплатного топлива, предоставляемого Госдумой.

Это решение принято в рамках инициативы Минпромторга, призывающего пересаживаться на отечественные и локализованные в России китайские автомобили. Власти субъектов России уже уведомлены об обязательной пересадке чиновников на автомобили, входящие в рекомендованный список с 2024 года.

Льготы будут предоставляться при использовании автомобилей с высоким уровнем локализации, с возможностью эксплуатации машин с более низким показателем при наличии специального разрешения.