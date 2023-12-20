Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 90,4056
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 99,048
Депутаты на иномарках лишатся бесплатного бензина
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 0:41

Депутаты на иномарках лишатся бесплатного бензина

С 1 января депутаты, ранее пользующиеся "нерекомендованными" иностранными автомобилями, могут лишиться права на получение бесплатного топлива, предоставляемого Госдумой.

Это решение принято в рамках инициативы Минпромторга, призывающего пересаживаться на отечественные и локализованные в России китайские автомобили. Власти субъектов России уже уведомлены об обязательной пересадке чиновников на автомобили, входящие в рекомендованный список с 2024 года.

Льготы будут предоставляться при использовании автомобилей с высоким уровнем локализации, с возможностью эксплуатации машин с более низким показателем при наличии специального разрешения.

Мир

Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски

Украинский дипломат в ООН боится говорить по-русски

Заместитель постпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая отметила, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избегает использования русского языка из страха перед возможными репрессиями со стороны украинского правительства.

Читать полностью
Newsweek: Украина стала терять уверенность в собственных силах

Newsweek: Украина стала терять уверенность в собственных силах

Последние заявления украинских политиков и военачальников отражают дефицит снарядов в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и указывают на утрату уверенности в своих силах, сообщает Newsweek.

Читать полностью

Общество

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.

Читать полностью
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.

Читать полностью

Новости