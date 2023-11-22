Новак высказал возможность снятия запрета на экспорт дизтоплива в ближайшее время

Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива может быть снят в России в скором времени, поскольку внутренний рынок на данный момент находится в состоянии избыточного снабжения. Эту информацию он предоставил в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
"На текущий момент рынок стабилен, цены уравновешены. Я полагаю, что в ближайшее время будут приняты решения относительно отмены полного запрета на экспорт дизельного топлива", — отметил Новак.
Как было объявлено ранее министром энергетики Николаем Шульгиновым, в настоящее время рассматривается вопрос об отмене запрета на экспорт летнего дизельного топлива. В то же время запрет на экспорт зимнего топлива в настоящее время не планируется. Весной цены на топливо на бирже начали подниматься и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. В ответ 21 сентября правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. После стабилизации цен 17 ноября власти сняли запрет на вывоз бензина. В октябре Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и обеспечения северных регионов.
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