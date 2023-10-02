Цены на бензин на бирже снизились на 2-3,5%

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина в европейской части России сегодня продолжила снижение. Цены на бензин снизились на 2-3,5%, а на дизельное топливо — почти на 6%, сообщает ТАСС.
Цена летнего дизеля сократилась на 5,79% за день, достигнув уровня 58,478 тыс. рублей за тонну. Бензин марки Аи-92 удешевился на 2,21%, составив 56,650 тыс. рублей за тонну, а бензин марки Аи-95 — на 3,47%, опустившись до 58,546 тыс. рублей за тонну.
Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) поднялась на 0,47%, достигнув уровня 77,424 тыс. рублей за тонну, в то время как цена топочного мазута снизилась на 0,25%, составив 38,028 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 4,67%, опустившись до 26,456 тыс. рублей за тонну.
Захарова шуткой прокомментировала слова главы МИД Германии про Евросоюз
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала шутливый комментарий по поводу заявления главы МИД Германии Анналены Бербок относительно будущего Украины в Европейском Союзе.
Politico: США хотят, чтобы армия Украины приняла стандарты НАТО
Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что сам альянс пока не готов принять Украину в свои ряды.
Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин и посол Египта в РФ Назих Нагари обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе.
Песков: усталость от абсурдного спонсирования киевского режима будет расти
Дмитрий Песков заявил, что усталость мирового сообщества от абсурдного финансирования киевского режима будет нарастать.