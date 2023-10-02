Цены на бензин на бирже снизились на 2-3,5%

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина в европейской части России сегодня продолжила снижение. Цены на бензин снизились на 2-3,5%, а на дизельное топливо — почти на 6%, сообщает ТАСС.

Цена летнего дизеля сократилась на 5,79% за день, достигнув уровня 58,478 тыс. рублей за тонну. Бензин марки Аи-92 удешевился на 2,21%, составив 56,650 тыс. рублей за тонну, а бензин марки Аи-95 — на 3,47%, опустившись до 58,546 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) поднялась на 0,47%, достигнув уровня 77,424 тыс. рублей за тонну, в то время как цена топочного мазута снизилась на 0,25%, составив 38,028 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 4,67%, опустившись до 26,456 тыс. рублей за тонну.