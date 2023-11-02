Преступная группа в Санкт-Петербурге похитила 90 миллионов рублей из бюджета на туризм

Сотрудники ФСБ и полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, украла свыше 90 миллионов рублей, выделенных из бюджета в период с 2020 по 2022 годы для стимулирования туристических поездок в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Группа создавала видимость выполнения условий программ "Туристический кешбэк" и "Детский кешбэк", оплачивая путевки через Национальную систему платежных карт и затем получая кешбэк в размере от 20 до 40% от стоимости путевки. После этого преступники оформляли возврат стоимости тура. Ущерб от мошенничества превысил 90 миллионов рублей.
В рамках расследования было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По информации пресс-службы ФСБ, к преступной схеме причастны руководители нескольких турфирм и их соучастники.
В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых были изъяты драгоценности и автомобили, приобретенные за счет похищенных средств. Информации о количестве задержанных и фигурантах дела не раскрывается.
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