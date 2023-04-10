Петиция о переводе вооружённых сил и экономики государства с военного положения на мирное, предназначенное для президента Украины Владимира Зеленского, набрало необходимое число подписей (25 тысяч). По данным "Российской газеты", документ был опубликован 29 марта на официальном портале интернет-представительства главы государства.

В соответствии с законом, после набора нужного количества голосов Зеленский должен отреагировать на петицию.

Отметим, что украинские граждане просят демобилизовать тех солдат, которых забрали на службу полтора года назад.