Петиция о переводе вооружённых сил и экономики государства с военного положения на мирное, предназначенное для президента Украины Владимира Зеленского, набрало необходимое число подписей (25 тысяч). По данным "Российской газеты", документ был опубликован 29 марта на официальном портале интернет-представительства главы государства.
В соответствии с законом, после набора нужного количества голосов Зеленский должен отреагировать на петицию.
Отметим, что украинские граждане просят демобилизовать тех солдат, которых забрали на службу полтора года назад.
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
Песков: Париж вовлечен в конфликт на Украине
На данный момент невозможно говорить о посредничестве Франции
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.