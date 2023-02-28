В Министерстве обороны России объяснили причину закрытия воздушного пространства в небе над Санкт-Петербургом.
"Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", — отметили в ведомстве.
В учениях были использованы истребители, которые совершали вылеты для перехвата и идентификации условной цели.
Напомним, сегодня, 28 февраля, было временно закрыто небо над аэропортом "Пулково". Рейсы временно не принимались и не отправлялись.
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