В Министерстве обороны России объяснили причину закрытия воздушного пространства в небе над Санкт-Петербургом.

"Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", — отметили в ведомстве.

В учениях были использованы истребители, которые совершали вылеты для перехвата и идентификации условной цели.

Напомним, сегодня, 28 февраля, было временно закрыто небо над аэропортом "Пулково". Рейсы временно не принимались и не отправлялись.