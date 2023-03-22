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  • Опубликована сегодня в 21:46

Около 20 баров Петербурга опечатаны из-за многих правонарушений

На улицах Думской и Ломоносова в центре Санкт-Петербурга около 20 баров закрыты сотрудниками Следственного комитета. Опечатаны как минимум 17 заведений, среди которых Good People, Probirka, "Кваренги", "СССР" и другие.

"Указанное помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем доступ к данному помещению ограничен лицам, не осуществляющим предварительное расследование по настоящему уголовному делу", - написано на двери одного из опечатанных заведений.

Причина ограничения деятельности баров - обслуживание несовершеннолетних посетителей и активное потребление запрещенных веществ.

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