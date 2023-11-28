В Петербурге ребенок случайно порезал живот осколком разбитого стакана

В Санкт-Петербурге трехлетнюю девочку, которая получила серьезные травмы от осколков разбитого стакана, направили в реанимацию. Инцидент произошел 28 ноября в частном доме в Парголово, Выборгском районе города, как сообщает информационное агентство "Фонтанка".

Согласно данным СМИ, ребенка доставили на скорой помощи в одну из детских больниц с выпавшими внутренними органами слева в области живота. Предположительно, травмы были причинены осколками разбившегося стекла.

Полиция ведет расследование произошедшего. Девочка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.