В Петербурге ребенок случайно порезал живот осколком разбитого стакана

В Санкт-Петербурге трехлетнюю девочку, которая получила серьезные травмы от осколков разбитого стакана, направили в реанимацию. Инцидент произошел 28 ноября в частном доме в Парголово, Выборгском районе города, как сообщает информационное агентство "Фонтанка".
Согласно данным СМИ, ребенка доставили на скорой помощи в одну из детских больниц с выпавшими внутренними органами слева в области живота. Предположительно, травмы были причинены осколками разбившегося стекла.
Полиция ведет расследование произошедшего. Девочка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
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