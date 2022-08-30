Петербург стал одним из 10 самых коррумпированных городов России

Санкт-Петербург оказался в числе первых десяти городов России, где уровень коррупции наиболее высок.
На "Портале Правовой статистики" Генеральной прокуратуры России опубликован рейтинг российских регионов с указанием количества уголовных дел, возбужденных из-за коррупции. В нем Петербург занял 10 место. Отмечается, что в период с января по июнь 2022 года правоохранительные органы инициировали 97 уголовных процессов по делу о взятках.
Стоит отметить, что при губернаторстве Александра Беглова уровень коррупции в Петербурге действительно начал увеличиваться. Так, согласно той же статистике, в 2019 году, до прихода Беглова, было зарегистрировано 73 уголовных дела о взятках, а в 2020 и 2021 годах эта цифра увеличилась до 109 и 181 соответственно.
Кроме того, в СМИ регулярно сообщают о новых громких коррупционных скандалах, в которых фигурируют имена чиновников Смольного. Ранее журналисты сообщили, что фигурантом уголовного процесса может стать зять градоначальника Павел Белов.
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