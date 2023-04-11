Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина перезапустить в стране процесс приватизации. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что предложение банкира интересное, а в сегодняшних условиях многие экономисты и эксперты рассматривают различные варианты ускорения экономического развития страны.

Тем не менее, на сегодняшний день процесс новой приватизации в Кремле не обсуждается, отметил Песков.