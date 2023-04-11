Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина перезапустить в стране процесс приватизации. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что предложение банкира интересное, а в сегодняшних условиях многие экономисты и эксперты рассматривают различные варианты ускорения экономического развития страны.
Тем не менее, на сегодняшний день процесс новой приватизации в Кремле не обсуждается, отметил Песков.
Песков о поставках Египтом России 40 тыс. ракет: очередная утка
Западные СМИ постоянно публикуют "фейки"
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела