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  • Опубликована сегодня в 13:31

Песков предложил создать альтернативу «Википедии»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создать альтернативу интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано в ответ на предложение председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева закрыть портал.

По мнению Пескова, лучше создать портал с проверенной информацией, прежде чем что-то закрывать.

Представитель Кремля отметил, что в "Википедии" много ошибок и искажений информации.

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