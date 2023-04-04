Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создать альтернативу интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом сообщает ТАСС.
Заявление было сделано в ответ на предложение председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева закрыть портал.
По мнению Пескова, лучше создать портал с проверенной информацией, прежде чем что-то закрывать.
Представитель Кремля отметил, что в "Википедии" много ошибок и искажений информации.
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