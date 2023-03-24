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  • Опубликована сегодня в 13:29

Песков о телеграмме Сталина, зачитанной Медведевым: надо обращаться к любому опыту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Дмитрия Медведева зачитать телеграмму Иосифа Сталина.

Песков подчеркнул, что обращаться следует к любому опыту. Тем более к тому, когда шла Великая Отечественная война. Это было сложное время, отметил Песков, а значит и опыт того периода бесценен.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев зачитал перед директорам заводов телеграмму Сталина.

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