Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:04

Песков прокомментировал информацию о неудачном испытании МБР «Сармат»

Пресс-секретарь президента России Владимир Песков прокомментировал информацию о пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Речь идет о публикации в некоторых западных СМИ информации о том, что испытание было неудачное.

Журналисты аргументировали это тем, что президент страны Владимир Путин не упомянул данный факт в своем послании.

Песков не стал отвечать на вопрос, заявив, что это прерогатива Министерства обороны России.

Мир

Песков: Заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» привлекло внимание к проблеме

Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.

Читать полностью

Гагин: Артемовск совсем скоро полностью перейдет под контроль российской армии

Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов, отметил советник врио главы ДНР.

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости