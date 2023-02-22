Пресс-секретарь президента России Владимир Песков прокомментировал информацию о пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Речь идет о публикации в некоторых западных СМИ информации о том, что испытание было неудачное.

Журналисты аргументировали это тем, что президент страны Владимир Путин не упомянул данный факт в своем послании.

Песков не стал отвечать на вопрос, заявив, что это прерогатива Министерства обороны России.