Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы киевского режима Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее не называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — отметил Песков.
Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию.
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