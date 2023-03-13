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  • Опубликована сегодня в 14:12

В Кремле прокомментировали идею Зеленского переименовать Россию в Московию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы киевского режима Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее не называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — отметил Песков.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию.

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