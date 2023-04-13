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  • Опубликована сегодня в 13:26

Песков: Путин не нуждается в личном Telegram-канале, ведь его и так все слушают

У президента России Владимира Путина нет необходимости вести личные социальные сети, поскольку его слова и так имеют большой вес на мировой арене. Такое мнение выразил пресс-секретарь росийского лидера Дмитрий Песков.

"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?!"

Ранее на очередной прес-конференции Песков заявил, что Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом - его главная идея.

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