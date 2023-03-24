Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поездку Владимира Путина в Мариуполь.
Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, было ли страшно посещать город.
Песков отметил, что при этой поездке никто не поседел. Он добавил, что глава государства в круглосуточном режиме контролирует вопросы, связанные с развитием и восстановлением новых территорий.
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