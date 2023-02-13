Россия прикладывает максимальные усилия, чтобы помочь пострадавшей от землетрясения Сирии, однако она не может настаивать на расширении доступа гуманитарной помощи для суверенного государства. Об этом заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения"
Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан сообщила, что Запад помогает только оппозиционнм группировкам после мощного природного катаклизма.
Кадыров: "Вот если меня отправят к Зеленскому один на один, то можно было вести переговоры"
Об этом глава Чечни сказал в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1"
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи
Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"
Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.