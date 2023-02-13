Россия прикладывает максимальные усилия, чтобы помочь пострадавшей от землетрясения Сирии, однако она не может настаивать на расширении доступа гуманитарной помощи для суверенного государства. Об этом заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения"

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан сообщила, что Запад помогает только оппозиционнм группировкам после мощного природного катаклизма.