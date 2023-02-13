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  • Опубликована сегодня в 12:53

Песков: "Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии"

Россия прикладывает максимальные усилия, чтобы помочь пострадавшей от землетрясения Сирии, однако она не может настаивать на расширении доступа гуманитарной помощи для суверенного государства. Об этом заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения"

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан сообщила, что Запад помогает только оппозиционнм группировкам после мощного природного катаклизма.

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