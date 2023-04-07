Мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко ликвидировать все варианты оружия массового поражения в мире вызвало у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова неоднозначные мысли. Как сообщает дипломат, такое решение требует "единого консенсуса".
"В то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности"
Ядерное оружие обсуждали и на территории Франции: ее президент Эммануэль Макрон заявил, что такой вид снаряжений необходимо исключить из конфликта на Украине. Ни в каком случае вооружения массового поражения не могут быть размещены вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.
Подрывники "Северных потоков" использовали болгарские паспорта для аренды яхты
Два члена предполагаемой группы диверсантов, арендовавших яхту "Андромеда" в Германии, использовали поддельные болгарские паспорта. Об этом пишет The New York Times.
Лавров: встреча с Блинкеном в ООН имеет место быть только по инициативе американской стороны
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Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.