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  • Опубликована сегодня в 13:31

Песков прокомментировал решение Лукашенко уничтожить всё ядерное оружие в мире

Мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко ликвидировать все варианты оружия массового поражения в мире вызвало у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова неоднозначные мысли. Как сообщает дипломат, такое решение требует "единого консенсуса".

"В то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности"

Ядерное оружие обсуждали и на территории Франции: ее президент Эммануэль Макрон заявил, что такой вид снаряжений необходимо исключить из конфликта на Украине. Ни в каком случае вооружения массового поражения не могут быть размещены вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.

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