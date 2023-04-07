Мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко ликвидировать все варианты оружия массового поражения в мире вызвало у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова неоднозначные мысли. Как сообщает дипломат, такое решение требует "единого консенсуса".

"В то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности"

Ядерное оружие обсуждали и на территории Франции: ее президент Эммануэль Макрон заявил, что такой вид снаряжений необходимо исключить из конфликта на Украине. Ни в каком случае вооружения массового поражения не могут быть размещены вне территории ядерной державы, в особенности в Европе.