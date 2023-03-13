Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Индия будет соблюдать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом России и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить", — отметил представитель Кремля.
Ранее информация о том, что Индия будет соблюдать санкции, введенные в отношении России, появилась в американских изданиях.
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