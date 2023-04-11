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  • Опубликована сегодня в 13:49

Песков о поставках Египтом России 40 тыс. ракет: очередная утка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Египет планировал поставить стране 40 тыс. ракет.

Представитель Кремля прокомментировал информацию опубликованную изданием The Washington Postсо ссылкой на документы пентагона.

Песков заявил, что к подобной информации власти России относятся как к утке, подобных заявлений сейчас очень много.

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