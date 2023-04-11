Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Египет планировал поставить стране 40 тыс. ракет.

Представитель Кремля прокомментировал информацию опубликованную изданием The Washington Postсо ссылкой на документы пентагона.

Песков заявил, что к подобной информации власти России относятся как к утке, подобных заявлений сейчас очень много.