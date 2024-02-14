Детали переговоров по обмену заключенными между США и РФ не являются публичной темой для огласки и обсуждения. Об этом заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявления госсекретаря США о том, что в Вашингтоне делают все возможное для возвращения домой, осужденного за шпионаж в РФ, бывшего морского пехотинца США.
"Хотел вам напомнить слова президента в его недавнем интервью что эти дела могут решаться только в тишине", — заявил Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что подобные переговоры не должны придаваться публичной огласке, что, в свою очередь, отвечает интересам всех сторон.
13 февраля госсекретарь США рассказал на брифинге о телефонном разговоре с бывшим морским пехотинцем. Энтони Блинкен заверил журналистов в том, что Белый Дом находится в постоянном контакте со своими коллегами в Москве по вопросу возвращения Уилана домой.
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